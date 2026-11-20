Українські військові. Фото: facebook.com/AFUkraine

Військовослужбовці ЗСУ повернули під український контроль 14 населених пунктів у Харківській області під час операції "Ведмежий капкан". Захисникам вдалось відрізати підрозділи РФ від основних сил на ділянці 204 км².

Про це повідомили у 475-му окремому штурмовому полку "CODE 9.2", передає Новини.LIVE.

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Сили оборони звільнили 14 сіл на Харківщині

Центр мультидоменних операцій "Фаланга" спланував "Ведмежий капкан". Командир 475-му окремому штурмовому полку "CODE 9.2" Олександр Настенко з позивним "Флінт" повідомив, що підрозділ розпочав бойове завдання 20 вересня. Відомо, що ця операція стала відповіддю російській стороні на їх наступ "Ведмежий кут", який розпочався 29 червня.

Українські військові відрізали російське угрупування від основних сил, а після розпочали зачистку населених пунктів. У результаті полку вдалось повернути під контроль України 14 сіл Харківщини.

Сили оборони повідомили про знищення та ураження військової техніки РФ, озброєння, складів боєприпасів та позицій ворога.

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Новини.LIVE інформували, що також Харківська міська рада повідомила, що в обласному центрі планують запустити виробництво ліфтів спільно з чеськими партнерами. Для Харкова це особливо важливо, адже така ініціатива збільшить робочі місця для громадян.