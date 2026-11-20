Операция Медвежья ловушка: Силы обороны освободили 14 сел на Харьковщине
Военнослужащие ВСУ вернули под контроль Украины 14 населенных пунктов в Харьковской области в ходе операции "Медвежья ловушка". Защитникам удалось отрезать подразделения РФ от основных сил на участке площадью 204 км².
Об этом сообщили в 475-м отдельном штурмовом полку "CODE 9.2", передает Новини.LIVE.
Силы обороны освободили 14 сел в Харьковской области
Центр мультидоменных операций "Фаланга" спланировал операцию "Медвежий капкан". Командир 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2" Александр Настенко с позывным "Флинт" сообщил, что подразделение приступило к выполнению боевой задачи 20 сентября. Известно, что эта операция стала ответом российской стороне на их наступление "Медвежий угол", начавшееся 29 июня.
Украинские военные отрезали российскую группировку от основных сил, а затем приступили к зачистке населенных пунктов. В результате полку удалось вернуть под контроль Украины 14 сел Харьковской области.
Силы обороны сообщили об уничтожении и поражении военной техники РФ, вооружения, складов боеприпасов и позиций врага.
За время операции российская армия потеряла 911 военнослужащих.
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