Посадовець Ізюмської адміністрації під час захоплення міста працював на окупантів

Отримував зарплатню рублями — посадовця Ізюмської РДА викрили на співпраці з окупантами
У місті Ізюм Харківської області викрили мешканця, який добровільно співпрацював з окупантами. Це сталося під час захоплення міста ворогом.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 27 серпня.
Мешканця Харківщини викрили на колабораціонізмі
У липні 2022 року мешканець обійняв посаду "головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області". За свою "роботу" він отримував зарплату в рублях.
Також правоохоронці з'ясували, що до повномасштабного вторгнення чоловік працював головним спеціалістом відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ізюмської РДА, тому вже мав спеціальні знання та навички.
"Після деокупації він вирішив залишитись непоміченим та знову повернутися на роботу районної адміністрації", — йдеться у повідомленні.
Однак правоохоронці викрили 43-річного чоловіка та повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.
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