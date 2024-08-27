Посадовець Ізюмської адміністрації під час захоплення міста працював на окупантів

Затримання колаборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура

У місті Ізюм Харківської області викрили мешканця, який добровільно співпрацював з окупантами. Це сталося під час захоплення міста ворогом.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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У липні 2022 року мешканець обійняв посаду "головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області". За свою "роботу" він отримував зарплату в рублях.

Також правоохоронці з'ясували, що до повномасштабного вторгнення чоловік працював головним спеціалістом відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ізюмської РДА, тому вже мав спеціальні знання та навички.

"Після деокупації він вирішив залишитись непоміченим та знову повернутися на роботу районної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Однак правоохоронці викрили 43-річного чоловіка та повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Скриншот допису прокуратури