Чиновник Изюмской администрации во время захвата города работал на оккупантов

Задержание коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Изюме Харьковской области разоблачили жителя, который добровольно сотрудничал с оккупантами. Это произошло во время захвата города врагом.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 27 августа.

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В июле 2022 года житель занял должность "главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области". За свою "работу" он получал зарплату в рублях.

Также правоохранители выяснили, что до полномасштабного вторжения мужчина работал главным специалистом отдела финансово-хозяйственного обеспечения аппарата Изюмской РГА, поэтому уже имел специальные знания и навыки.

"После деоккупации он решил остаться незамеченным и снова вернуться на работу районной администрации", — говорится в сообщении.

Однако правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину и сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Скриншот поста прокуратуры