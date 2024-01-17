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Оцепеніла від удару — жителька постраждалого будинку в Харкові розповіла про наслідки

17 січня 2024 14:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Оцепеніла від удару — жителька постраждалого будинку в Харкові розповіла про наслідки
Жителька постраждалого будинку в Харкові. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 16 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Жителька пошкодженого будинку розповіла про те, що пролунало два потужних вибухи, вибуховою хвилею у її квартирі вибило вікна та понівечило стелю. 

Про це вона розповіла кореспондентам Новини.LIVE.

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За словами Ольги, пролунало два вибухи. Жінка у цей момент була в кімнаті. 

"Раптом, ви знаєте, ну такої сили вибух, тому що зрозуміло, що він поряд. Такий неймовірний. Тут другий. Я була в таку заціпенінні, що не було ні сліз, ні істерики. Я була в шоці", — розповіла жінка. 

За словами Ольги, вибуховою хвилею у її квартирі вибило вікна, а підлога устелена обваленою штукатуркою зі стел та стін.

"Коли дивишся це все по телевізору чи ютубу, якось воно сприймається не так, як коли сам опиняєшся у такій ситуації", — додала потерпіла. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері вівторка, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.

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