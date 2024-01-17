Ракетний удар по Харкову — ДСНС показала наслідки обстрілів РФ

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.

Відповідні кадри оприлюднила Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Одна з ракет пошкодила будівлю нечинного медзакладу.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

"На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів.Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель", — розповіли в ДСНС.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

Також працівники ДСНС врятували жінку та евакуювали понад 30 людей. Попередньо, відомо про 17 постраждалих.

Місцеві мешканці, яким надається медична допомога внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС", — додали в службі.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми писали, що ворог вдарив по Харкову балістикою. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілу.