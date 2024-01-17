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Ракетний удар по Харкову — ДСНС показала наслідки обстрілів РФ

17 січня 2024 03:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетний удар по Харкову — ДСНС показала наслідки обстрілів РФ
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.

Відповідні кадри оприлюднила Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Одна з ракет пошкодила будівлю нечинного медзакладу.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

"На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів.Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель", — розповіли в ДСНС.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

Також працівники ДСНС врятували жінку та евакуювали понад 30 людей. Попередньо, відомо про 17 постраждалих.

Місцеві мешканці, яким надається медична допомога внаслідок обстрілу РФ
Місцеві мешканці, яким надається медична допомога внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС", — додали в службі.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми писали, що ворог вдарив по Харкову балістикою. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілу.

Харків
ДСНС
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