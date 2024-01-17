Оцепенела от удара — жительница пострадавшего дома в Харькове рассказала о последствиях

Жительница пострадавшего дома в Харькове. Фото: скриншот с видео

Вечером, 16 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Жительница поврежденного дома рассказала о том, что раздались два мощных взрыва, взрывной волной в ее квартире выбило окна и изуродовало потолок.

Об этом она рассказала корреспондентам Новини.LIVE.

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По словам Ольги, раздались два взрыва. Женщина в это время была в комнате.

"Вдруг, вы знаете, ну такой силы взрыв, потому что понятно, что он рядом. Такой невероятный. Здесь второй. Я была в таком оцепенении, что не было ни слез, ни истерики. Я была в шоке", — рассказала женщина.

По словам Ольги, взрывной волной в ее квартире выбило окна, а пол устлан обваленной штукатуркой из потолков и стен.

"Когда смотришь это все по телевизору или ютубу, то оно воспринимается не так, как когда сам оказываешься в такой ситуации", — добавила потерпевшая.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову вечером, 16 января. Враг попал в жилые дома и больницу, есть 17 пострадавших.

В ГСЧС показали последствия обстрелов.