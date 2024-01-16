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Росія вдарила по житлових кварталах Харкова — повідомляється про постраждалих

16 січня 2024 22:10
оновлено: 22:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Харкова зараз - Росія вдарила по житлових кварталах
Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне. Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста. Також є постраждалі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, також інформацію підтвердив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

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Обстріл Харкова 16 січня

Терехов повідомив, що ввечері 16 січня окупанти завдали ударів по центру Харкова і саме туди, де немає військової інфраструктури.

"Саме туди, де житлові забудови. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація про постраждалих", — каже Терехов.

Обстріл Харкова
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Своєю чергою Олег Синєгубов зазначив, що Росія попередньо вдарила по Харкову ракетами типу С-300. За його словами, є пошкодження житлової інфраструктури.

Також Синєгубов розповів, що медики зараз надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан — легкий.

Обстріл Харкова
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено громадянську інфраструктуру, обійшлося без постраждалих.

Додамо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.

Харків
вибух
обстріли
ракети
війна в Україні
Росія

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