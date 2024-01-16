Обстріл Харкова зараз - Росія вдарила по житлових кварталах

Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне. Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста. Також є постраждалі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, також інформацію підтвердив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

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Терехов повідомив, що ввечері 16 січня окупанти завдали ударів по центру Харкова і саме туди, де немає військової інфраструктури.

"Саме туди, де житлові забудови. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація про постраждалих", — каже Терехов.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Своєю чергою Олег Синєгубов зазначив, що Росія попередньо вдарила по Харкову ракетами типу С-300. За його словами, є пошкодження житлової інфраструктури.

Також Синєгубов розповів, що медики зараз надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан — легкий.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено громадянську інфраструктуру, обійшлося без постраждалих.

Додамо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.