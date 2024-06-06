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Пекельна перестрілка на Харківському напрямку — військові 3 ОШБр показали кадри з GoPro

6 червня 2024 02:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Інтенсивні бої на Харківському напрямку, військові 3 ОШБр показали кадри боїв, зняті на GoPro
Військові 3 ОШБр дають відпор російським окупантам. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Десятки атак російських окупантів на Харківському напрямку. Але воїни ЗСУ стійко утримують свої позиції. 

Кадрами з передової поділились бійці Третьої окремої штурмової бригади.

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Вистояти під час інтенсивного штурму ворога 

У ролику, що знятий на камеру GoPro, видно як росіяни штурмують позиції українських військових. Але бійці 3 ОШБр дають відпір окупантам. Один з військовослужбовців штурмової бригади був поранений у руку. 

Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+!

"Медики відразу надали невідкладну допомогу. Друг Кос встиг напи*дувати чимало росіян, а позиції продовжили стійко тримати його побратими. Важкі польові бої проти ворога, який переважає утричі — у відео з роботи 2-ї роти 1-го штурмового бату бригади", — написано під відео.

Раніше Третя штурмова бригада показала ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії у Харківській області. Внаслідок вдалих дій було ліквідовано гармати та живу силу окупантів. Також бійці бригади поширили допит полонених росіян.

російські війська
Харківська область
ситуація на фронті
війна
штурмовий підрозділ
ЗСУ

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