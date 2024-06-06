Інтенсивні бої на Харківському напрямку, військові 3 ОШБр показали кадри боїв, зняті на GoPro

Військові 3 ОШБр дають відпор російським окупантам. Фото: скриншот відео

Десятки атак російських окупантів на Харківському напрямку. Але воїни ЗСУ стійко утримують свої позиції.

Кадрами з передової поділились бійці Третьої окремої штурмової бригади.

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У ролику, що знятий на камеру GoPro, видно як росіяни штурмують позиції українських військових. Але бійці 3 ОШБр дають відпір окупантам. Один з військовослужбовців штурмової бригади був поранений у руку.

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"Медики відразу надали невідкладну допомогу. Друг Кос встиг напи*дувати чимало росіян, а позиції продовжили стійко тримати його побратими. Важкі польові бої проти ворога, який переважає утричі — у відео з роботи 2-ї роти 1-го штурмового бату бригади", — написано під відео.

Раніше Третя штурмова бригада показала ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії у Харківській області. Внаслідок вдалих дій було ліквідовано гармати та живу силу окупантів. Також бійці бригади поширили допит полонених росіян.