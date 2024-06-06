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Адская перестрелка на Харьковском направлении — военные 3 ОШБр показали кадры с GoPro

6 июня 2024 02:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Интенсивные бои на Харьковском направлении, военные 3 ОШБр показали кадры боев, снятые на GoPro
Военные 3 ОШБр дают отпор российским оккупантам. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Десятки атак российских оккупантов на Харьковском направлении. Но воины ВСУ стойко удерживают свои позиции.

Кадрамы с передовой поделились бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады.

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В ролике, который снят на камеру GoPro, видно, как россияне штурмуют позиции украинских военных. Но бойцы 3-й ОШБр дают отпор оккупантам. Один из военнослужащих штурмовой бригады был ранен в руку.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+!

"Медики сразу оказали неотложную помощь. Друг Кос успел на*****вать немало россиян, а позиции продолжили стойко удерживать его побратимы. Тяжелые полевые бои против врага, который преобладает втрое —  видео с работы 2-й роты 1-го штурмового бата бригады", — написано под видео.

Ранее Третья штурмовая бригада показала эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии в Харьковской области. В результате удачных действий были ликвидированы пушки и живая сила окупантов. Также бойцы бригады опубликовали допрос пленных россиян.

российские войска
Харьковская область
ситуация на фронте
война
штурмовое подразделение
ВСУ

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