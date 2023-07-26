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Передавал информацию врагу об обстановке в городе: в Харькове будут судить псевдопатрульного

26 июля 2023 15:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Передавал информацию врагу об обстановке в городе: в Харькове будут судить псевдопатрульного
Обвинен в коллаборационной деятельности. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

52-летний житель Купянска работал на оккупантов как полицейский, а после контрнаступления ВСУ сбежал в Харьков откуда передавал информацию о ситуации в городе представителям РФ. Мужчину будут судить по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, во время оккупации Купянска местный житель решил построить карьеру "стража" под руководством представителей РФ. Коллаборант вступил в должность "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

"Псевдопатрульный занимался проверкой документов на блокпостах и оформлением ДТП", — рассказывают правоохранители.

После деоккупации Купянский мужчина, пытаясь уйти от уголовной ответственности, попросил волонтеров отвезти его в Харьков. В свою очередь жену и сына коллаборант отправил в РФ.

Все это время мужчина тщательно прятался от следствия в Харькове в квартире знакомых. Он поддерживал контакт с представителями РФ через мессенджер Телеграмм, где завуалированно передавал информацию о ситуации в Харькове.

В апреле этого года мужчине было заочно доложено о подозрении, а уже в начале июля правоохранители задержали его в Харькове.

В телефоне коллаборанта обнаружена переписка с представителями государства-агрессора и пророссийский контент.

Телефон обвиняемого где тот переписывался с представителями РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде г. Харькова.

Напомним, что в Харьковской области будут судить фельдшерку, которая пошла на сотрудничество с врагом . Женщина отдала российским военным амбулаторию во время оккупации Изюмщины.

Также мы писали о том, что разоблачен ряд приспособленцев, которые сотрудничали с представителями РФ во время оккупации Купянщины . Все они сотрудники разных управлений Купянского городского совета, которые после деоккупации вернулись к своей работе в органе местного самоуправления. Все четыре подозреваются в коллаборационной деятельности.

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