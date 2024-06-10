Во время пожара в Харькове погибла женщина

Во время пожара в харьковской многоэтажке погибла женщина
Во время пожара в Харькове 10 июня на девятом этаже погибла 45-летняя женщина. Еще 25 человек получили ранения разного типа и сложности.
Об этом сообщают Новини.LIVE Харків в понедельник, 10 июня.
Пожар в харьковской многоэтажке
Возгорание произошло в Холодногорском районе города. Пожар начался на девятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели использовали специальные средства защиты, поскольку было сильное задымление.
Во время пожара пострадали 25 человек. К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Она была жительницей квартиры, в которой произошло возгорание.
Напомним, накануне из-за обстрелов российскими КАБами в Харькове вспыхнул пожар, были повреждены автомобили и частные дома.
В Холодногорском районе Харькова в субботу, 8 июня, произошел масштабный пожар. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым, которым затянул чуть ли не весь город, был виден из разных городских районов.
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