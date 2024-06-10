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Во время пожара в харьковской многоэтажке погибла женщина

10 июня 2024 12:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Во время пожара в Харькове погибла женщина
Спасательный при тушении пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Во время пожара в Харькове 10 июня на девятом этаже погибла 45-летняя женщина. Еще 25 человек получили ранения разного типа и сложности.

Об этом сообщают Новини.LIVE Харків в понедельник, 10 июня.

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Пожар в харьковской многоэтажке

Возгорание произошло в Холодногорском районе города. Пожар начался на девятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели использовали специальные средства защиты, поскольку было сильное задымление.

Во время пожара пострадали 25 человек. К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Она была жительницей квартиры, в которой произошло возгорание.

Напомним, накануне из-за обстрелов российскими КАБами в Харькове вспыхнул пожар, были повреждены автомобили и частные дома.

В Холодногорском районе Харькова в субботу, 8 июня, произошел масштабный пожар. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым, которым затянул чуть ли не весь город, был виден из разных городских районов.

Украина
Харьков
пожар
спасатели
ГСЧС

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