Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ночью дрон РФ ударил по поселку под Харьковом — есть пострадавшие

Ночью дрон РФ ударил по поселку под Харьковом — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 11:15
Атака БпЛА РФ по Ольшанам под Харьковом ночью 4 марта
Поврежденный дом в Ольшанах. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский беспилотник атаковал поселок Ольшаны в Харьковском районе ночью 4 марта. В результате удара три человека получили острую реакцию на стресс.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Российский дрон попал в жилую застройку

По данным следствия, около 01:50 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по селу Ольшаны Харьковского района.

В результате атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж. Острую реакцию на стресс испытали 90-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 62 и 48 лет.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Обстрелы Харькова и области за сутки

Сводка ОВА по обстрелам Харькова и области за сутки
Олег Синегубов об обстрелах Харькова и области. Фото: скриншот

Всего за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 12 населенных пунктов области. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них ребенок.

В частности, в Харькове острую реакцию на стресс получили 60-летняя женщина и 70-летний мужчина. В Чугуеве пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 47 лет, а также женщины 32, 64 и 66 лет и 7-летняя девочка.

Кроме того, в поселке Близнецы ранения получил 30-летний мужчина. В Харькове также погиб 45-летний мужчина в результате взрыва неизвестного предмета, еще одна женщина пострадала.

Разрушенный дом после атаки РФ
Полиция документирует последствия российских атак. Фото: полиция Харьковской области

По информации ОВА, враг активно применял различные виды вооружения, в частности управляемые авиабомбы, дроны типа "Герань-2" и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, магазины и объекты инфраструктуры в нескольких районах области.

Последние обстрелы Харькова

Ночью во вторник, 3 марта, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Шевченковском районе упали обломки.

Россия нанесла удар беспилотником по жилому сектору Харькова в понедельник, 2 марта. Под атакой оказался многоквартирный дом, пострадал ребенок.

В воскресенье, 1 марта, РФ атаковала Харьков беспилотниками. В результате атаки пострадали три женщины. В частности, зафиксирован удар по зданию общежития.

война Харьков дроны атака Шахед
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации