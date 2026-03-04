Атака БпЛА РФ по Ольшанам под Харьковом ночью 4 марта

Поврежденный дом в Ольшанах. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский беспилотник атаковал поселок Ольшаны в Харьковском районе ночью 4 марта. В результате удара три человека получили острую реакцию на стресс.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Российский дрон попал в жилую застройку

По данным следствия, около 01:50 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по селу Ольшаны Харьковского района.

В результате атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж. Острую реакцию на стресс испытали 90-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 62 и 48 лет.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Обстрелы Харькова и области за сутки

Олег Синегубов об обстрелах Харькова и области. Фото: скриншот

Всего за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 12 населенных пунктов области. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них ребенок.

В частности, в Харькове острую реакцию на стресс получили 60-летняя женщина и 70-летний мужчина. В Чугуеве пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 47 лет, а также женщины 32, 64 и 66 лет и 7-летняя девочка.

Кроме того, в поселке Близнецы ранения получил 30-летний мужчина. В Харькове также погиб 45-летний мужчина в результате взрыва неизвестного предмета, еще одна женщина пострадала.

Полиция документирует последствия российских атак. Фото: полиция Харьковской области

По информации ОВА, враг активно применял различные виды вооружения, в частности управляемые авиабомбы, дроны типа "Герань-2" и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, магазины и объекты инфраструктуры в нескольких районах области.

Последние обстрелы Харькова

Ночью во вторник, 3 марта, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Шевченковском районе упали обломки.

Россия нанесла удар беспилотником по жилому сектору Харькова в понедельник, 2 марта. Под атакой оказался многоквартирный дом, пострадал ребенок.

В воскресенье, 1 марта, РФ атаковала Харьков беспилотниками. В результате атаки пострадали три женщины. В частности, зафиксирован удар по зданию общежития.