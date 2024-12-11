Колабораційна діяльність — На Харківщині чоловік допомагав росіянам будувати бліндажі

Слідчі дії. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині начальника Рубіжанського цеху переробки деревини ДП "Вовчанське лісове господарство" засудили за колабораційну діяльність. Він допомагав росіянам будувати бліндажі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що під час окупації Харківської області у 2022 році обвинувачений через так звану "військово-цивільну адміністрацію м. Вовчанськ" організовував продаж деревини, яку російські війська використовували для зведення бліндажів і фортифікацій. Чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у виді штрафу розміром 170 000 гривень, з позбавленням права займати керівні посади в органах влади, в організаціях і установах всіх форм власності строком на 10 років, з конфіскацією майна.

Раніше його підозрювали за тяжчою статтею, але суд обмежився менш суворою кваліфікацією.

А у Люботині Харківської області суд ухвалив вирок у справі інженерки, яка допомагала російській атомній енергетиці під час війни. Вона розробляла проєкти для модернізації російських АЕС за що отримувала кошти.

Також у Харкові судили нещодавно чоловіка, який допомагав розробляти технічну документацію для російських атомних станцій.