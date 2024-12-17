Колишню правоохоронницю з Ізюма засудили за держзраду

Слідчі дії. Фото: ДБР

Ленінський районний суд Харкова виніс вирок колишній правоохоронниці з Харківщини, яку затримали працівники ДБР під час деокупації Ізюма. Вона отримала від окупантів "посаду" за допомогу російським військовим швидше захопити місто.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Слідство встановило, що у березні 2022 року вона добровільно почала працювати на російських загарбників. Зрадниця зустрічала колони військових РФ у центрі Ізюма та вказувала їм місця розташування державних установ, полегшуючи ворогу захоплення міста.

За свою активну допомогу вона отримала посаду слідчої в незаконній "народній міліції". Жінка проводила слідчі дії за російським законодавством, патрулювала вулиці й місцевий ринок. Через нестачу російської форми, вона працювала у цивільному одязі з білою пов'язкою на рукаві.

Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Під час звільнення Ізюма працівники ДБР затримали фігурантку, коли вона намагалася втекти до Росії.

Суд визнав жінку винною за частиною 2 статті 111 ("Державна зрада") та частиною 7 статті 111-1 ("Добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі") Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та співпрацю з окупаційною владою.

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