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Под Харьковом пенсионерка "сливала" позиции ВСУ — что решил суд

19 декабря 2024 12:36
Виктория Козырь - редактор
Оккупация Харьковской области — пенсионерка передавала ФСБ через Telegram информацию об ВСУ
Фигурантка дела в суде. Фото: СБУ
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области пожилая женщина передавала информацию о местонахождении украинских военных российским оккупантам. Свою вину на суде она отрицала.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда отмечено, что 64-летняя жительница поселка Савинцы Изюмского района после деоккупации начала сотрудничать с россиянами. Ей поступило сообщение в Telegram от незнакомца, который, зная о проблемах женщины, пообещал помочь с лечением ее внучки в Москве в обмен на данные об украинских военных.

Женщина, хорошо ориентируясь в местности, фиксировала расположение военных, количество техники и запоминала метки на машинах. Информацию она передавала через Telegram, посылая собственноручно нарисованные карты и схемы. Оккупанты использовали эти данные для планирования своих действий.

"Здравствуй, сегодня как раз новое наблюдала караван в составе двух легковых машин ООН ехала первая и последняя три большие, крытые очень тяжелые машины, двигались медленно и торохтели. Караван проследовал в сторону бывшего комбикормового или откормочнике, больше им туда некуда. Обновился живой состав. Было их очень мало. Заехали наверное ночью и сегодня много легковых машин уехало в сторону изюма. Не знаю, как это все сложить. Я рассказываю, ты складывай", — говорилось в одном из сообщений женщины.

В суде женщина вину не признала, утверждая, что всю информацию выдумала, но ее утверждения были опровергнуты доказательствами.

Решение суда

Суд квалифицировал действия женщины по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения. Учитывая возраст женщины, суд назначил ей шесть лет лишения свободы.

Ранее Ленинский районный суд Харькова вынес приговор бывшей правоохранительнице из Харьковской области, которую задержали работники ГБР во время деоккупации Изюма. Она получила от оккупантов "должность" за помощь российским военным быстрее захватить город.

А в Хмельницке судили мужчину, обвиняемого в коллаборационной деятельности. Кроме того, обвиняемый оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

суд Харьков Telegram Харьковская область Коллаборант судебные решения

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