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Головна Харків Під завалами у Харкові виявили тіло ще однієї жінки

Під завалами у Харкові виявили тіло ще однієї жінки

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Дата публікації: 11 червня 2025 18:24
У Харкові виявили ще одну загиблу внаслідок обстрілу 7 червня
Наслідки обстрілу Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Обстріл Харкова 7 червня

У Київському районі Харкова виявили тіло ще однієї загиблої жінки внаслідок російського обстрілу у ніч проти 7 червня.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Тіло жінки рятувальники виявили на території цивільного підприємства, яке атакували загарбники.

"Наразі тривають роботи з його деблокування. Пошуково-рятувальні заходи продовжуються", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, з-під завалів у Київському районі Харкова вдалося деблокувати тіло ще однієї жінки.

А вдень мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами можуть залишатися й інші тіла загиблих людей.

війна Харків обстріли рятувальники Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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