У Харкові виявили ще одну загиблу внаслідок обстрілу 7 червня

Під завалами у Харкові виявили тіло ще однієї жінки
Наслідки обстрілу Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Обстріл Харкова 7 червня
У Київському районі Харкова виявили тіло ще однієї загиблої жінки внаслідок російського обстрілу у ніч проти 7 червня.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
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Тіло жінки рятувальники виявили на території цивільного підприємства, яке атакували загарбники.
"Наразі тривають роботи з його деблокування. Пошуково-рятувальні заходи продовжуються", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, з-під завалів у Київському районі Харкова вдалося деблокувати тіло ще однієї жінки.
А вдень мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами можуть залишатися й інші тіла загиблих людей.
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