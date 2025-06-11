Обстріл Харкова 7 червня — з-під завалів дістали ще одне тіло людини

У Харкові з-під завалів вилучили ще одне тіло людини
У Харкові продовжують розбирати завали внаслідок російського обстрілу у ніч на 7 червня. Рятувальники вилучили тіло ще однієї людини.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Розбір завалів у Харкові
"З-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова, яке ворог обстріляв у ніч на 7 червня, вилучили тіло жінки", — розповів Синєгубов.
Рятувальники виявили загиблу в одну з приміщень підвалу виробничого корпусу.
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 11 червня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами виявили ще декількох загиблих.
Відомо, що 7 червня окупанти здійснили масований обстріл Харкова. У Київському районі зафіксовано удар по території підприємства.
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