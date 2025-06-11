В Харькове обнаружили еще одну погибшую в результате обстрела 7 июня

Последствия обстрела Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

В Киевском районе Харькова обнаружили тело еще одной погибшей женщины в результате российского обстрела в ночь на 7 июня.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Тело женщины спасатели обнаружили на территории гражданского предприятия, которое атаковали захватчики.

"Сейчас продолжаются работы по его деблокированию. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, из-под завалов в Киевском районе Харькова удалось деблокировать тело еще одной женщины.

А днем мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами могут оставаться и другие тела погибших людей.