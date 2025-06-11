Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Под завалами в Харькове обнаружили тело еще одной женщины

Под завалами в Харькове обнаружили тело еще одной женщины

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 18:24
В Харькове обнаружили еще одну погибшую в результате обстрела 7 июня
Последствия обстрела Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Обстрел Харькова 7 июня

В Киевском районе Харькова обнаружили тело еще одной погибшей женщины в результате российского обстрела в ночь на 7 июня.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Харькова 7 июня

Тело женщины спасатели обнаружили на территории гражданского предприятия, которое атаковали захватчики.

"Сейчас продолжаются работы по его деблокированию. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются", — добавил Синегубов.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, из-под завалов в Киевском районе Харькова удалось деблокировать тело еще одной женщины.

А днем мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами могут оставаться и другие тела погибших людей.

война Харьков обстрелы спасатели Олег Синегубов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации