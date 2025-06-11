У Харкові досі шукають тіла під завалами після атаки 7 червня

Рятувальники шукають тіла під завалами. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові не припиняються пошуково-рятувальні роботи після комбінованої повітряної атаки, яку російські війська здійснили в ніч на 7 червня. В ході робіт було виявлено іще кількох загиблих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Пошукові роботи. Фото: ДСНС Харківщини

Розбір завалів. Фото: ДСНС Харківщини

Міський голова Харкова заявив, що на території одного з підприємств у Київському районі вже деблокували тіло однієї загиблої людини. Ще одне тіло виявлено, наразі рятувальники намагаються витягти його з-під завалів.

Рятувальники знайшли тіло. Фото: ДСНС Харківщини

Терехов зазначив, що під завалами можуть залишатися й інші тіла. Пошукова операція продовжується, рятувальники працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня Харків зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. Ворог завдав ударів за допомогою понад дронів-камікадзе типу "Шахед", а також застосував керовані авіабомби (КАБи) й ракети. За уточненими даними Ситуаційного центру, по місту було випущено 48 "Шахедів", дві ракети та чотири КАБи.

Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста, де зайнялися квартири на кількох верхніх поверхах — з шостого по дев’ятий. За попередніми оцінками, під уламками можуть бути мешканці будинку.

У Київському районі міста зафіксовано два прямі влучання дронів: один — у приватну оселю, інший — на територію вищого навчального закладу.