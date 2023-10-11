Підривав АЗС та залізничні колії: СБУ та поліція затримали в Харкові диверсанта

Завербований диверсант. Фото: скріншот з відео Нацполіції

Національна поліція спільно зі Службою безпеки України затримала у Харкові диверсанта. Він контактував з ФСБ та займався підривом автозаправок та залізничні колії.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Затриманий 54-річний харків’янин скоїв щонайменше три такі злочини. Підтверджено, що зловмисник підтримував контакти з російським ФСБ та виконував завдання, які мали підірвати безпеку всередині країни.

Про підриви на АЗС у Харкові поліціянти дізналися з березня поточного року.

"Ми зафіксували два таких випадки. У серпні цього року невідомий підірвав ще й залізну колію, пошкодивши полотно. Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої", — повідомляють правоохоронці.

Поліція разом з силовиками СБУ провела успішні заходи та викрила підривача. Під час документування наприкінці вересня він намагався підірвати ще один об’єкт. Але правоохоронці вчасно знешкодили вибухівку. Злочинця затримали вчора під час спроби підірвати АЗС у Харкові.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила навідників, які навели російську ракету "Іскандер" на кафе у селі Гроза Харківської області. А мера Харкова Ігоря Терехова обрано членом комітету Європейської економічної комісії ООН.