Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Взрывал АЗС и железнодорожные пути: СБУ и полиция задержали в Харькове диверсанта arrow

Взрывал АЗС и железнодорожные пути: СБУ и полиция задержали в Харькове диверсанта

11 октября 2023 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывал АЗС и железнодорожные пути: СБУ и полиция задержали в Харькове диверсанта
Завербованный диверсант. Фото: скриншот из видео Нацполиции
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала диверсанта в Харькове. Он контактировал с ФСБ и занимался подрывом автозаправок и железнодорожных путей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте также:

Задержанного завербовало ФСБ

Задержанный 54-летний харьковчанин совершил по меньшей мере три таких преступления. Подтверждено, что злоумышленник поддерживал контакты с российским ФСБ и выполнял задачи, которые должны были подорвать безопасность внутри страны.

О подрывах на АЗС в Харькове полицейские узнали с марта этого года.

"Мы зафиксировали два таких случая. В августе этого года неизвестный взорвал еще и железный путь, повредив полотно. Злоумышленник использовал самодельные взрывные устройства", — сообщают правоохранители.

Полиция вместе с силовиками СБУ провела успешные мероприятия и разоблачила взрывателя. Во время документирования в конце сентября он пытался взорвать еще один объект. Но правоохранители вовремя обезвредили взрывчатку. Преступник был задержан вчера во время попытки взорвать АЗС в Харькове.

Напомним, ранее СБУ разоблачила наводчиков, которые привели российскую ракету "Искандер" на кафе в селе Гроза Харьковской области. А мэр Харькова Игорь Терехов избран членом комитета Европейской экономической комиссии ООН.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз