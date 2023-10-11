Взрывал АЗС и железнодорожные пути: СБУ и полиция задержали в Харькове диверсанта

Завербованный диверсант. Фото: скриншот из видео Нацполиции

Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала диверсанта в Харькове. Он контактировал с ФСБ и занимался подрывом автозаправок и железнодорожных путей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Задержанный 54-летний харьковчанин совершил по меньшей мере три таких преступления. Подтверждено, что злоумышленник поддерживал контакты с российским ФСБ и выполнял задачи, которые должны были подорвать безопасность внутри страны.

О подрывах на АЗС в Харькове полицейские узнали с марта этого года.

"Мы зафиксировали два таких случая. В августе этого года неизвестный взорвал еще и железный путь, повредив полотно. Злоумышленник использовал самодельные взрывные устройства", — сообщают правоохранители.

Полиция вместе с силовиками СБУ провела успешные мероприятия и разоблачила взрывателя. Во время документирования в конце сентября он пытался взорвать еще один объект. Но правоохранители вовремя обезвредили взрывчатку. Преступник был задержан вчера во время попытки взорвать АЗС в Харькове.

Напомним, ранее СБУ разоблачила наводчиков, которые привели российскую ракету "Искандер" на кафе в селе Гроза Харьковской области. А мэр Харькова Игорь Терехов избран членом комитета Европейской экономической комиссии ООН.