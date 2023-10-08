У харківському екопарку масово отруїли тварин: розпочато розслідування

Правоохоронці на місці подій. Фото: Харківська обласна прокуратура

У харківському ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" невідомі масово отруїли миш'яком тварин. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляють на сторінці "Фельдман-Екопарку" та Харківська обласна прокуратура.

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"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було", — написали співробітники парку.

Фото: скриншот

За попередньою версією слідства, тварин отруїли миш'яком. Це зробив хтось із присутніх під час традиційного фестивалю "Бал хризантем". Серед загиблих — 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

Наразі, поліція та прокуратура проводять слідчі дії.

Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові через негоду попадали дерева та обірвалися електромережі.

Додамо, у Харкові родини, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку 6 жовтня, отримають матеріальну допомогу. Загалом внаслідок цього удару постраждало 74 будівлі.