У харківському екопарку масово отруїли тварин: розпочато розслідування
У харківському ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" невідомі масово отруїли миш'яком тварин. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомляють на сторінці "Фельдман-Екопарку" та Харківська обласна прокуратура.
Масове отруєння тварин
"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було", — написали співробітники парку.
За попередньою версією слідства, тварин отруїли миш'яком. Це зробив хтось із присутніх під час традиційного фестивалю "Бал хризантем". Серед загиблих — 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.
Наразі, поліція та прокуратура проводять слідчі дії.
Нагадаємо, у Харкові через негоду попадали дерева та обірвалися електромережі.
Додамо, у Харкові родини, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку 6 жовтня, отримають матеріальну допомогу. Загалом внаслідок цього удару постраждало 74 будівлі.