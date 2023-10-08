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У харківському екопарку масово отруїли тварин: розпочато розслідування

8 жовтня 2023 22:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У харківському екопарку масово отруїли тварин: розпочато розслідування
Правоохоронці на місці подій. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У харківському ландшафтному парку "Фельдман-Екопарк" невідомі масово отруїли миш'яком тварин. Правоохоронці розпочали розслідування. 

Про це повідомляють на сторінці "Фельдман-Екопарку" та Харківська обласна прокуратура.

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"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було", — написали співробітники парку. 

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Фото: скриншот

За попередньою версією слідства, тварин отруїли миш'яком. Це зробив хтось із присутніх під час традиційного фестивалю "Бал хризантем". Серед загиблих — 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

Наразі, поліція та прокуратура проводять слідчі дії. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові через негоду попадали дерева та обірвалися електромережі.

Додамо, у Харкові родини, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку 6 жовтня, отримають матеріальну допомогу. Загалом внаслідок цього удару постраждало 74 будівлі.

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