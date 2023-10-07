Терехова обрали членом комітету Європейської економічної комісії ООН

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Міського голову Харкова Ігоря Терехова обрали членом комітету міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою Європейської економічної комісії ООН. Відповідне голосування відбулося напередодні в Женеві.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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"Попри спротив представників РФ цьому обранню, кандидатуру мера Харкова підтримали 33 з 36 присутніх на засіданні представників країн-членів комісії з Європи та США", — йдеться у повідомленні.

До складу комітету також увійшли посадовці зі Швейцарії, Італії, Франції, Греції та інших країн.

Зазначимо, що комітет міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою — це вищий директивний орган ЄЕК ООН у відповідній галузі.

Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов анонсував появу в місті першої в Україні школи під землею. Таким чином можна буде вести уроки навіть під час чергової атаки росіян.

Також ми писали, що у Харкові розшукують постачальника електроенергії Олександра Ткаченка. Імовірно, він привласнив собі 16,7 млн гривень доходу.

Додамо, у Харкові родини, які постраждали внаслідок учорашнього ракетного обстрілу житлового будинку, отримають матеріальну допомогу. Загалом внаслідок цього удару постраждало 74 будівлі.