Пошли на сотрудничество с оккупантами: в Харьковской области будут судить очередных коллаборантов

Пошли на сотрудничество с оккупантами: в Харьковской области будут судить коллаборантов
Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Харьковской области по факту коллаборационной деятельности. Один из них согласился трудоустроиться к созданной российскими захватчиками "Купянской железной дороге", второй — работал "помощником" руководителя управления при оккупантах.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .
"Топменеджер" Купянской оккупационной железной дороги
По данным следствия, бывший сотрудник регионального филиала "Укрзализныци" во время временной оккупации г. Купянск добровольно пошел на сотрудничество с врагом.
Мужчина согласился трудоустроиться к созданной российскими захватчиками "Купянской железной дороге". В июле прошлого года он занял должность "начальника "Службы коммерческой работы и маркетинга" в оккупационной железной дороге. Трудовые обязанности "начальник" выполнял в соответствии с законодательством РФ.
"Колаборант осуществлял контроль и организацию инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, организовывал проведение комплексных проверок по коммерческой работе станций предприятия и контролировал устранение выявленных недостатков, осуществлял текущее руководство по выполнению плановых задач по вопросам обеспечения хранения грузов", — рассказывают в прокуратуре.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его судят в Червонозаводском районном суде г. Харькова.
"Помощник" руководителя управления оккупационной власти
Слудствием установлено, что староста одного из старостинских округов Старосалтовского поселкового совета во время захвата вооруженными силами России территорий Харьковщины стал сотрудничать с оккупантами. Он вступил в должность так называемого "помощника начальника Волчанского территориального управления военно-гражданской администрации Волчанского района", о чем был издан соответствующий приказ.
Рабочее место коллаборанта размещалось в с. Гонтаревка также за ним "закреплялась" еще ряд населенных пунктов. Круг обязанностей обвиняемого был достаточно широк.
"Он занимался сбором заявлений и документов местных жителей о получении материальной денежной помощи, участвовал в совещаниях, решал вопросы благоустройства и выполнял разные указания своего непосредственного руководителя", — пишут правоохранители.
Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области.
Напомним, что в Харькове будут судить мужчину, который сообщал о местах выдачи повесток.
Также мы писали о том, что двух жителей Харьковщины будут судить за госпредательство. Молодой мужчина и женщина собирали информацию о расположении украинских военных в Волчанске и Чугуевском районе и передавали ее через мессенджеры российским представителям.