Пошли на сотрудничество с оккупантами: в Харьковской области будут судить очередных коллаборантов

Мужские руки в наручниках (иллюстративный фото). Фото: Shutterstock

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Харьковской области по факту коллаборационной деятельности. Один из них согласился трудоустроиться к созданной российскими захватчиками "Купянской железной дороге", второй — работал "помощником" руководителя управления при оккупантах.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, бывший сотрудник регионального филиала "Укрзализныци" во время временной оккупации г. Купянск добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Мужчина согласился трудоустроиться к созданной российскими захватчиками "Купянской железной дороге". В июле прошлого года он занял должность "начальника "Службы коммерческой работы и маркетинга" в оккупационной железной дороге. Трудовые обязанности "начальник" выполнял в соответствии с законодательством РФ.

"Колаборант осуществлял контроль и организацию инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, организовывал проведение комплексных проверок по коммерческой работе станций предприятия и контролировал устранение выявленных недостатков, осуществлял текущее руководство по выполнению плановых задач по вопросам обеспечения хранения грузов", — рассказывают в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его судят в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Затриманний колаборант, що працював на окупантів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"Помощник" руководителя управления оккупационной власти

Слудствием установлено, что староста одного из старостинских округов Старосалтовского поселкового совета во время захвата вооруженными силами России территорий Харьковщины стал сотрудничать с оккупантами. Он вступил в должность так называемого "помощника начальника Волчанского территориального управления военно-гражданской администрации Волчанского района", о чем был издан соответствующий приказ.

Рабочее место коллаборанта размещалось в с. Гонтаревка также за ним "закреплялась" еще ряд населенных пунктов. Круг обязанностей обвиняемого был достаточно широк.

"Он занимался сбором заявлений и документов местных жителей о получении материальной денежной помощи, участвовал в совещаниях, решал вопросы благоустройства и выполнял разные указания своего непосредственного руководителя", — пишут правоохранители.

Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области.

Затриманний колаборант, що працював на окупантів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Напомним, что в Харькове будут судить мужчину, который сообщал о местах выдачи повесток.

Также мы писали о том, что двух жителей Харьковщины будут судить за госпредательство. Молодой мужчина и женщина собирали информацию о расположении украинских военных в Волчанске и Чугуевском районе и передавали ее через мессенджеры российским представителям.