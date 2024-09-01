Удар по Харкову 1 вересня — Шмигаль звернувся до міжнародних партнерів

Після атаки на Харків Шмигаль звернувся до Заходу з гучною заявою
У неділю, 1 вересня, росіяни атакували місто Харків, відомо про понад 30 поранених. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Захід дозволити використовувати зброю партнерів для захисту та знищення військових цілей на території ворога.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у неділю, 1 вересня.
Шмигаль прокоментував удар по Харкову
Після чергової атаки росіян на Харків 1 вересня, внаслідок якої постраждало понад 30 людей, Шмигаль звернувся до міжнародних партнерів.
"Ворог продовжує свій терор. Знову під атакою Харків. Цивільна інфраструктура. Відомо про понад 30 поранених", — зазначив прем'єр-міністр.
Він наголосив, що Україна повинна мати можливість повною мірою використовувати зброю, надану міжнародними партнерами, для захисту та знищення військових цілей на території агресора.
"Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів. Так ми захистимо й убезпечимо людей від російських атак", — заявив Шмигаль.
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