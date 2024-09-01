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Після атаки на Харків Шмигаль звернувся до Заходу з гучною заявою

1 вересня 2024 17:03
Валерія Барановська - редактор
Удар по Харкову 1 вересня — Шмигаль звернувся до міжнародних партнерів
Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС Харківщини
Валерія Барановська - редактор

У неділю, 1 вересня, росіяни атакували місто Харків, відомо про понад 30 поранених. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Захід дозволити використовувати зброю партнерів для захисту та знищення військових цілей на території ворога.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у неділю, 1 вересня.

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Після чергової атаки росіян на Харків 1 вересня, внаслідок якої постраждало понад 30 людей, Шмигаль звернувся до міжнародних партнерів.

"Ворог продовжує свій терор. Знову під атакою Харків. Цивільна інфраструктура. Відомо про понад 30 поранених", — зазначив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що Україна повинна мати можливість повною мірою використовувати зброю, надану міжнародними партнерами, для захисту та знищення військових цілей на території агресора. 

"Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів. Так ми захистимо й убезпечимо людей від російських атак", — заявив Шмигаль.

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