Масований удар по Харкову — багато постраждалих, є влучання у будинки та торговельний центр

Дим після російського обстрілу Харкова. Фото: соцмережі

У неділю, 1 вересня, росіяни завдали близько десяти ударів по Харкову. Окупанти влучили у цивільну інфраструктуру, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих "прильотів" торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки.

Крім того, відомо про постраждалих, серед яких дитина. Також поранення отримали двоє медиків, лікар — у важкому стані.

"Відомо про 13 постраждалих, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", — йдеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

"Горять кілька обійсть, супермаркет", — додав він.

Також міський голова уточнив кількість постраждалих.

"Девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15", — підкреслив мер Харкова.