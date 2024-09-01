Удар по Харкову 1 вересня — Синєгубов звернувся до міжнародних партнерів

Зруйнований спорткомплекс у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Ворог 1 вересня атакував цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок обстрілів частина постраждалих у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов для Новини.LIVE у неділю, 1 вересня.

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Сьогодні російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру Харкова. За словами Синєгубова, частина людей після обстрілів перебуває у важкому стані. Щодо загиблих наразі інформації немає.

"Тут немає підстав, чи це 1 вересня, чи ні. Це місця скупчення людей, саме цивільних людей. Паркова зона. Було влучання в гідропарк. Це улюблені місця харківʼян, тому це черговий терористичний акт", — зазначив голова ОВА.

Він наголосив на тому, що головна мета росіян — максимально вразити цивільне населення України.

Синєгубов також звернувся до міжнародних партнерів, аби ті дозволили вражати ворожі цілі на території РФ.

"Коли перше таке рішення було, то харків'яни відчули результат. Потрібні наступні кроки", — зауважив Синєгубов.