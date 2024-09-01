Удар по Харькову 1 сентября Шмыгаль обратился к международным партнерам

После атаки на Харьков Шмыгаль обратился к Западу с громким заявлением
В воскресенье, 1 сентября, россияне атаковали город Харьков, известно о более 30 раненых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад разрешить использовать оружие партнеров для защиты и уничтожения военных целей на территории врага.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в воскресенье, 1 сентября.
Шмыгаль прокомментировал удар по Харькову
После очередной атаки россиян на Харьков 1 сентября, в результате которой пострадали более 30 человек, Шмыгаль обратился к международным партнерам.
"Враг продолжает свой террор. Снова под атакой Харьков. Гражданская инфраструктура. Известно о более 30 раненых", — отметил премьер-министр.
Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность в полной мере использовать оружие, предоставленное международными партнерами, для защиты и уничтожения военных целей на территории агрессора.
"Для Украины не должно быть ограничений в применении оружия партнеров. Так мы защитим и обезопасим людей от российских атак", — заявил Шмыгаль.
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