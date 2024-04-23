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Плани РФ щодо наступу на Харків — командувач Нацгвардії розповів про шанси росіян

23 квітня 2024 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Плани РФ щодо наступу на Харків — командувач Нацгвардії розповів про шанси росіян
Командувач НГУ Олександр Півненко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти готують для України "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках. Ймовірно, вони все ж зможуть досягти частини своїх поставлених цілей.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю LIGA.net.

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Журналістка поставила запитання Півненку щодо планів наступу ворога, оскільки лунають багато впевнених заяв про наміри росіян повторно спробувати захопити Харків.

"Можуть. Але не вийде. Вони здатні діяти лише класично. Два-три напрямки відволікаючі й один — основний", — сказав командувач Нацгвардії.

На його думку, водночас це поставить Харків в тяжку ситуацію, бо росіяни постійно здійснюватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Однак аби захопити місто — окупантам треба воювати роки. Півненко навів в приклад, скільки трималася оборона Бахмута та Авдіївки.

"Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", — додав він.

Раніше ISW писав, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.

Крім того, за оцінкою експертів Інституту вивчення війни, українські сили зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги від США.

Харків
обстріли
окупанти
війна в Україні
наступ

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