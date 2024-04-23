Плани РФ щодо наступу на Харків — командувач Нацгвардії розповів про шанси росіян

Командувач НГУ Олександр Півненко. Фото: УП

Російські окупанти готують для України "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках. Ймовірно, вони все ж зможуть досягти частини своїх поставлених цілей.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю LIGA.net.

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Наступ росіян на Харків

Журналістка поставила запитання Півненку щодо планів наступу ворога, оскільки лунають багато впевнених заяв про наміри росіян повторно спробувати захопити Харків.

"Можуть. Але не вийде. Вони здатні діяти лише класично. Два-три напрямки відволікаючі й один — основний", — сказав командувач Нацгвардії.

На його думку, водночас це поставить Харків в тяжку ситуацію, бо росіяни постійно здійснюватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Однак аби захопити місто — окупантам треба воювати роки. Півненко навів в приклад, скільки трималася оборона Бахмута та Авдіївки.

"Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", — додав він.

Раніше ISW писав, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.

Крім того, за оцінкою експертів Інституту вивчення війни, українські сили зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги від США.