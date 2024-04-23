Планы РФ по поводу наступления на Харьков — командующий Нацгвардии рассказал о шансах россиян

Командующий НГУ Александр Пивненко. Фото: УП

Российские оккупанты готовят для Украины "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях. По всей вероятности, они все же смогут достичь части своих поставленных целей.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью LIGA.net.

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Наступление россиян на Харьков

Журналистка задала вопрос Пивненко относительно планов наступления врага, поскольку звучит много уверенных заявлений о намерениях россиян повторно попытаться захватить Харьков.

"Могут. Но не получится. Они способны действовать только классически. Два-три направления отвлекающие и одно — основное", — сказал командующий Нацгвардии.

По его мнению, это поставит Харьков в тяжелую ситуацию, поскольку россияне будут постоянно предпринимать попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Однако, чтобы захватить город, оккупантам нужно воевать годы. Пивненко привел в пример, сколько держалась оборона Бахмута и Авдеевки.

"Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", — добавил он.

Ранее ISW писал, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.

Кроме того, по оценке экспертов Института изучения войны, украинские силы смогут приостановить российское наступление при быстром поступлении помощи от США.