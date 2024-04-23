У Харківській ОВА розповіли, куди вдарили окупанти

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov

Армія Росії у вівторок, 23 квітня, обстріляла місто Харків. Ворог атакував приватний сектор Салтівського району.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Противник пошкодив паркан, вікна, будинок та авто. Синєгубов зазначив, що на цю хвилину потерпілих немає.

"Профільні служби продовжують огляд", — додав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали вдень, 23 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Також загарбники 23 квітня обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.