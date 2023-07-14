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Впроваджувала стандарти освіти РФ на Харківщині: викрито чергову освітянку-колаборантку

14 липня 2023 14:33
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Впроваджувала стандарти освіти РФ на Харківщині: викрито чергову освітянку-колаборантку
Знайдені російські підручники у Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

50-річній жінці з Куп’янського району оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Під час окупації регіону, підозрювана добровільно стала "в.о. директора" Куп’янського ліцею №3. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, директорка одного з ліцеїв, розташованих у Куп’янську, під час окупації населеного пункту допомагала представникам держави-агресорки впроваджувати російську програму навчання.

Жінка погодилась очолити заклад освіти, створений загарбниками на матеріально-технічній базі ліцею. 

"Упродовж липня-серпня минулого року колаборантка повідомила вчителям, що навчальний процес відбуватиметься за стандартами РФ, та зібрала списки викладачів, згодних працювати на таких умовах", — розповідають правоохоронці. 

Освітянка, яку підозрюють у колабораціонізмі . Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

Підозрювана отримала російські підручники з різних предметів, а також організувала проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації у м. курськ, щоб вони отримали знання методики і стандартів освіти рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Нагадаємо, що до цього правоохоронці повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади. Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресорці впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

Також ми писали про те, що СБУ затримала трьох харків'ян, які працювали на ФСБ та наводили ракети на Харків. Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

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