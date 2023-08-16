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Планировала учить украинских детей по программе РФ: в Харьковской области осудили коллаборантку

16 августа 2023 16:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Планировала учить украинских детей по программе РФ: в Харьковской области осудили коллаборантку
Российские учебники (фото иллюстративный). Фото: РИА Новости
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуроры в суде доказали, что во время оккупации села Гетмановка Купянского района местная жительница добровольно заняла должность "и.о. директора" школы. За коллаборационную деятельность 29-летняя женщина проведет в тюрьме 3 года.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Жительница Купянского района осуществляла набор технического персонала и педагогического состава в это заведение, принимала заявления от родителей учащихся о поступлении детей в школу.

"Директор" акцентировала, что обучение будет проводиться по российской программе с использованием российских учебников.

Кроме этого, ее велела библиотекарше присылать в школу в пгт Шевченково, чтобы получить российские учебные пособия для 1-11 классов и рюкзаки с русской символикой для учащихся.

"В свою очередь, украинские учебники, которые были в школе, возглавившей обвиняемую, были отнесены в помещение библиотеки, где они должны были храниться до особого распоряжения", — рассказывают в прокуратуре.

Приговором Киевского районного суда г. Харькова от 14 августа 2023 года женщина признана виновной и назначена наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в области образования и заниматься образовательной деятельностью сроком 15 лет. Сейчас идет срок подачи апелляции на приговор.

Напомним, что харьковская областная прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего полицейского из Купянского района. Она добровольно работала на русских оккупантов , а после деоккупации сбежала в страну-агрессора.

Также мы писали о том, что 50-летней женщине из Купянского района объявлено подозрение в коллаборационизме (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) . Во время оккупации региона подозреваемая добровольно стала "и.о. директора" Купянского лицея №3.

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