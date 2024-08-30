Авіаудар по Харкову 30 серпня — в ОВА заявили про людей під завалами

Пожежа після авіаудару по Харкову. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії у п'ятницю, 30 серпня вдарила КАБами по Індустріальному району Харкова. На останніх поверхах зруйнованої багатоповерхівки можуть перебувати люди.

Про це заявив глава ХОВА Олег Синєгубов в коментарі Новини.LIVE.

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За словами чиновника, загалом було п'ять влучань керованих авіабомб. Серед 40 поранених понад 20 людей перебувають у вкрай важкому стані.

"Є ампутації кінцівок. Є важкі. Лікарі борються за їхнє життя. Є ризик руйнування самої конструкції будинку, тому працівники ДСНС роблять все можливе", — сказав він.

За інформацією керівника ОВА, на останньому поверсі може перебувати жінка.

Авіаудар по Харкову 30 серпня — що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, росіяни завдали авіаудару по Харкову, влучивши у житлову багатоповерхівку. Інша авіабомба влучила у Немишлянський район, внаслідок чого загинула дитина.

На скоєний злочин відреагував президент України Володимир Зеленський: глава держави закликав партнерів невідкладно дозволити атакувати російські аеродроми біля кордону з Україною.