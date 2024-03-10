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Побили до смерті через борг — на Харківщині висунули підозру зловмисникам

10 березня 2024 14:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Побили до смерті через борг — на Харківщині висунули підозру зловмисникам
Руки в наручниках. Ілюстративне фото: depositphotos.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Харківщині двоє чоловіків скоїли умисне вбивство. Вони завдали смертельних ударів у лісі по тілу чоловіка, який мав грошовий борг перед ними. Поліція затримала злочинців та висунула їм підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram в неділю, 10 березня. 

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За даними слідства, 32-річний злочинець розробив план помсти, щоб покарати 33-річного боржника. Стало відомо, що фігурант вже неодноразово був засуджений і є мешканцем Куп'янська. У нього також є непогашена судимість за майновий злочин. Як з'ясувалося у зловмисника був 42-річний спільник родом з Краснокутської громади, який допомагав у скоєнні вбивства.

Затриманий злочинець
Затриманий злочинець. Фото: Нацполіція
Затриманий злочинець. Фото: Нацполіція
Затриманий злочинець. Фото: Нацполіція

"8 березня спільники приїхали до лісового масиву, прихопивши з собою деревʼяну биту та металевий лом, і стали чекати потерпілого.  Коли чоловік прийшов на зустріч, нападники били його ломом та битою до тих пір, поки він не перестав подавати ознаки життя", — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці оголосили злочинцям про підозру за фактом умисного вбивства. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Вилучені речові докази вбивства
Вилучені речові докази вбивства. Фото: Нацполіція
Вилучені речові докази вбивства
Вилучені речові докази вбивства. Фото: Нацполіція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір. Від отриманих травм жінка померла. Злочинцю оголосили підозру в умисному вбивстві.

Також ми писали, що в Одесі виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Стало відомо, що його до смерті побив товариш під час застілля. Підозрюваного затримали.

Харків
вбивство
поліція
Україна
тяжкі злочини
Харківська область
підозра
злочин

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