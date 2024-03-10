Побили до смерті через борг — на Харківщині висунули підозру зловмисникам

Руки в наручниках. Ілюстративне фото: depositphotos.com

На Харківщині двоє чоловіків скоїли умисне вбивство. Вони завдали смертельних ударів у лісі по тілу чоловіка, який мав грошовий борг перед ними. Поліція затримала злочинців та висунула їм підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram в неділю, 10 березня.

Читайте також:

Умисне вбивство чоловіка на Харківщині

За даними слідства, 32-річний злочинець розробив план помсти, щоб покарати 33-річного боржника. Стало відомо, що фігурант вже неодноразово був засуджений і є мешканцем Куп'янська. У нього також є непогашена судимість за майновий злочин. Як з'ясувалося у зловмисника був 42-річний спільник родом з Краснокутської громади, який допомагав у скоєнні вбивства.

Затриманий злочинець. Фото: Нацполіція

Затриманий злочинець. Фото: Нацполіція

"8 березня спільники приїхали до лісового масиву, прихопивши з собою деревʼяну биту та металевий лом, і стали чекати потерпілого. Коли чоловік прийшов на зустріч, нападники били його ломом та битою до тих пір, поки він не перестав подавати ознаки життя", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оголосили злочинцям про підозру за фактом умисного вбивства. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Вилучені речові докази вбивства. Фото: Нацполіція

Вилучені речові докази вбивства. Фото: Нацполіція

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір. Від отриманих травм жінка померла. Злочинцю оголосили підозру в умисному вбивстві.

Також ми писали, що в Одесі виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Стало відомо, що його до смерті побив товариш під час застілля. Підозрюваного затримали.