Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Избили насмерть из-за долга — на Харьковщине выдвинули подозрение злоумышленникам arrow

Избили насмерть из-за долга — на Харьковщине выдвинули подозрение злоумышленникам

10 марта 2024 14:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Избили насмерть из-за долга — на Харьковщине выдвинули подозрение злоумышленникам
Руки в наручниках. Иллюстративное фото: depositphotos.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Харьковщине двое мужчин совершили умышленное убийство. Они нанесли смертельные удары в лесу по телу мужчины, имевшего денежный долг перед ними. Полиция задержала преступников и выдвинула подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 10 марта.

Читайте также:

Умышленное убийство мужчины на Харьковщине

По данным следствия, 32-летний преступник разработал план мести, чтобы наказать 33-летнего должника. Стало известно, что фигурант уже неоднократно осужден и является жителем Купянска. У него также есть непогашенная судимость за имущественное преступление. Как выяснилось у злоумышленника, был 42-летний сообщник родом из Краснокутской громады, который помогал в совершении убийства.

Задержанный преступник
Задержанный преступник. Фото: Нацполиция
Задержанный преступник. Фото: Нацполиция
Задержанный преступник. Фото: Нацполиция

"8 марта подельники приехали в лесной массив, прихватив с собой деревянную биту и металлический лом, и стали ждать потерпевшего. Когда мужчина пришел на встречу, нападавшие били его ломом и битой до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни", — говорится в сообщении.

Правоохранители объявили преступникам о подозрении по факту умышленного убийства. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Изъяты вещественные доказательства убийства
Изъятые вещественные доказательства убийства. Фото: Нацполиция
Изъяты вещественные доказательства убийства
Изъятые вещественные доказательства убийства. Фото: Нацполиция
Скриншот сообщения полиции
Скриншот поста полиции

Напомним, в Харькове задержали 44-летнего мужчину, избившего свою мать. От полученных травм женщина скончалась. Преступнику объявили подозрение в умышленном убийстве.

Также мы писали, что в Одессе обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Стало известно, что его до смерти избил товарищ во время застолья. Подозреваемый был задержан.

Харьков
убийство
полиция
Украина
тяжкие преступления
Харьковская область
подозрение
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского