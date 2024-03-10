Избили насмерть из-за долга — на Харьковщине выдвинули подозрение злоумышленникам

Руки в наручниках. Иллюстративное фото: depositphotos.com

На Харьковщине двое мужчин совершили умышленное убийство. Они нанесли смертельные удары в лесу по телу мужчины, имевшего денежный долг перед ними. Полиция задержала преступников и выдвинула подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 10 марта.

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По данным следствия, 32-летний преступник разработал план мести, чтобы наказать 33-летнего должника. Стало известно, что фигурант уже неоднократно осужден и является жителем Купянска. У него также есть непогашенная судимость за имущественное преступление. Как выяснилось у злоумышленника, был 42-летний сообщник родом из Краснокутской громады, который помогал в совершении убийства.

Задержанный преступник. Фото: Нацполиция

Задержанный преступник. Фото: Нацполиция

"8 марта подельники приехали в лесной массив, прихватив с собой деревянную биту и металлический лом, и стали ждать потерпевшего. Когда мужчина пришел на встречу, нападавшие били его ломом и битой до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни", — говорится в сообщении.

Правоохранители объявили преступникам о подозрении по факту умышленного убийства. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Изъятые вещественные доказательства убийства. Фото: Нацполиция

Изъятые вещественные доказательства убийства. Фото: Нацполиция

Скриншот поста полиции

Напомним, в Харькове задержали 44-летнего мужчину, избившего свою мать. От полученных травм женщина скончалась. Преступнику объявили подозрение в умышленном убийстве.

Также мы писали, что в Одессе обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Стало известно, что его до смерти избил товарищ во время застолья. Подозреваемый был задержан.