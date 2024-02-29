Підлітки на Харківщині до смерті забили пенсіонера та знімали це на відео

Поліцейський веде зловмисників. Фото: hk.npu.gov.ua

У Краснограді Харківської області троє неповнолітніх накинулися на 62-річного чоловіка та забили його до смерті. Зловмисники знімали свій злочин на відео.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Харківської області у середу, 28 лютого.

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Троє хлопчиків 15 та 16 років напали на 62-річного чоловіка та побили його до смерті, при цьому знімаючи свої дії на відео. У місцевому парку 21 лютого було виявлено тіло чоловіка з множинними травмами.

Поліція впізнала підлітків, які мешкають у Краснограді, як причетних до цього злочину і виявила у їхніх мобільних телефонах відеозаписи, що підтверджують їхню участь у злочині.

"Зловмисникам повідомили про підозру за п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", — повідомили в поліції.

Як запобіжний захід для підозрюваних було обрано утримання під вартою на строк до 60 днів. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Харкові рецидивіст обікрав чоловіка, у якого проблеми зі здоров'ям. Зловмисник витяг у потерпілого гаманець із грошима та втік.

Раніше у Харкові жінка залишила у квартирі дитину без води та їжі. За скоєний злочин жінці загрожує до двох років позбавлення волі.