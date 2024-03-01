У Харкові 44-річний чоловік побив матір до смерті

Правоохоронці та затриманий чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір до смерті. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 1 березня.

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У Харкові чоловік вбив свою матір

"Трагічна подія трапилась 26 лютого цього року в одній з квартир будинку по вул. Ньютона в Харкові. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік мешкав разом зі своєю 62-річною матір’ю, з якою у нього час від часу спалахували конфлікти", — йдеться у повідомленні.

У ході чергового конфлікту син, використовуючи фізичну перевагу, почав бити матір кулаками. Завдавши декілька ударів по різних частинах тіла і голови потерпілої, фігурант взяв ніжку від дерев’яного табурета і декілька разів вдарив нею матір. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Того ж дня правопорушника затримали правоохоронці. У прокуратурі розповіли, що за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Краснограді Харківської області троє неповнолітніх накинулися на 62-річного чоловіка та забили його до смерті. Зловмисники знімали свій злочин на відео.

Також у Харкові рецидивіст обікрав чоловіка, у якого проблеми зі здоров'ям. Зловмисник витяг у потерпілого гаманець із грошима та втік.