Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові 44-річний чоловік побив матір до смерті arrow

У Харкові 44-річний чоловік побив матір до смерті

1 березня 2024 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові 44-річний чоловік побив матір до смерті
Правоохоронці та затриманий чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір до смерті. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

У Харкові чоловік вбив свою матір

"Трагічна подія трапилась 26 лютого цього року в одній з квартир будинку по вул. Ньютона в Харкові. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік мешкав разом зі своєю 62-річною матір’ю, з якою у нього час від часу спалахували конфлікти", — йдеться у повідомленні.

У ході чергового конфлікту син, використовуючи фізичну перевагу, почав бити матір кулаками. Завдавши декілька ударів по різних частинах тіла і голови потерпілої, фігурант взяв ніжку від дерев’яного табурета і декілька разів вдарив нею матір. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Того ж дня правопорушника затримали правоохоронці. У прокуратурі розповіли, що за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Краснограді Харківської області троє неповнолітніх накинулися на 62-річного чоловіка та забили його до смерті. Зловмисники знімали свій злочин на відео.

Також у Харкові рецидивіст обікрав чоловіка, у якого проблеми зі здоров'ям. Зловмисник витяг у потерпілого гаманець із грошима та втік.

смерть
Харків
вбивство
прокуратура
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році