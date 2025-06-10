Конфлікт з ТЦК у Харкові — вчитель міг не одразу надати документи

Працівники ТЦК та вчитель. Фото: скриншот з відео

У Харкові працівник ТЦК та СП побив вчителя, відкрито кримінальне провадження. Прокурор Сергій Яковенко припустив, що саме могло спровокувати конфлікт між чоловіками.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Конфлікт ТЦК з вчителем у Харкові

"Під час досудового розслідування, яке тривало у вигляді дізнання, обвинувачений був викликаний органами досудового розслідування. Самостійно прибув, дав показання щодо себе та вчинення кримінального правопорушення", — зазначив прокурор.

За його словами, співробітник ТЦК взяв участь у всіх слідчих діях, в тому числі у слідчому експерименті щодо тілесних ушкоджень, які були завдані вчителю. Також пі час допиту він визнав свою провину, щиро розкаявся й повністю сприяв розслідуванню.

"Виключно позиція потерпілого та сторони захисту в тому, що потерпілий не зразу надав відповідні документи щодо наявності відстрочки та почав віджартовуватися від ТЦК і це спровокувало військкома, після чого він двічі вдарив потерпілого", — сказав Яковенко.

Що каже адвокат вчителя

Адвокатка потерпілого Юлія Палагіна зазначила, що була здивована явкою обвинуваченого на суді та його представника, тому що була впевнена у протилежному.

"Я не маю права коментувати та характеризувати якось його поведінку, але доволі зрозумілим є позиція: з одного боку вони кажуть про щире каяття, а з іншого вони демонструють неготовність попросити вибачення", — сказала вона.

За словами правозахисниці, після конфлікту вони разом з потерпілим розглядали варіант простого вибачення, але потім на адресу вчителя посипався шквал негативу і офіційні коментарі про те, що була провокація з його боку.

"Про яке примирення взагалі може йти мова", — додала вона.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв покарати винних у побитті вчителя.

Раніше ми писали, що на попереднє засідання суду обвинувачений у побитті чоловіка та його представник не з'явилися.