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Главная Харьков Избиение учителя работником ТЦК в Харькове — что говорят стороны

Избиение учителя работником ТЦК в Харькове — что говорят стороны

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Дата публикации 10 июня 2025 21:35
Конфликт с ТЦК в Харькове - учитель мог не сразу предоставить документы
Работники ТЦК и учитель. Фото: скриншот с видео

В Харькове работник ТЦК и СП избил учителя, открыто уголовное производство. Прокурор Сергей Яковенко предположил, что именно могло спровоцировать конфликт между мужчинами.

Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Во время досудебного расследования, которое продолжалось в виде дознания, обвиняемый был вызван органами досудебного расследования. Самостоятельно прибыл, дал показания относительно себя и совершения уголовного преступления", — отметил прокурор.

По его словам, сотрудник ТЦК принял участие во всех следственных действиях, в том числе в следственном эксперименте по телесным повреждениям, которые были нанесены учителю. Также пи время допроса он признал свою вину, искренне раскаялся и полностью способствовал расследованию.

"Исключительно позиция потерпевшего и стороны защиты в том, что потерпевший не сразу предоставил соответствующие документы о наличии отсрочки и начал отшучиваться от ТЦК и это спровоцировало военкома, после чего он дважды ударил потерпевшего", — сказал Яковенко.

Что говорит адвокат учителя

Адвокат потерпевшего Юлия Палагина отметила, что была удивлена явкой обвиняемого на суд и его представителя, потому что была уверена в обратном.

"Я не имею права комментировать и характеризовать как-то его поведение, но довольно понятна позиция: с одной стороны они говорят об искреннем раскаянии, а с другой они демонстрируют неготовность попросить прощения", — сказала она.

По словам правозащитника, после конфликта они вместе с потерпевшим рассматривали вариант простого извинения, но потом в адрес учителя посыпался шквал негатива и официальные комментарии о том, что была провокация с его стороны.

"О каком примирении вообще может идти речь", — добавила она.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов пообещал наказать виновных в избиении учителя.

Ранее мы писали, что на предварительное заседание суда обвиняемый в избиении мужчины и его представитель не явились.

суд учителя конфликт Харьков ТЦК и СП
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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