Мер Харкова Терехов прокоментував побиття вчителя працівниками ТЦК

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував інцидент із побиттям вчителя працівниками територіального центру комплектування. За його словами, усі винні будуть покарані.

Про це Ігор Терехов розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 травня.

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Терехов зазначив, що постраждалому від дій представників ТЦК вчителю надається вся юридична допомога.

За словами мера Харкова, інцидент викликав широкий резонанс у суспільства. Наразі розслідування триває.

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"Такий ганебний випадок, на який відреагувало багато людей. Це був вчитель, який працює в нашій шкільній освіті, він постраждав. Я впевнений: усі ті, хто вчинив цю ганьбу, будуть покарані", — додав Терехов.

Нагадаємо, у ТЦК Харкова прокоментували бійку. Там зазначили, що конфлікт виник через провокації цивільного.

А нещодавно в Харкові відсторонили від виконання службових обов’язків начальника районного ТЦК після смерті 39-річного чоловіка.