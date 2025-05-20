Мер Харкова Терехов прокоментував побиття вчителя працівниками ТЦК

Терехов пообіцяв покарання за побиття вчителя працівниками ТЦК
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував інцидент із побиттям вчителя працівниками територіального центру комплектування. За його словами, усі винні будуть покарані.
Про це Ігор Терехов розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 травня.
Побиття вчителя в Харкові
Терехов зазначив, що постраждалому від дій представників ТЦК вчителю надається вся юридична допомога.
За словами мера Харкова, інцидент викликав широкий резонанс у суспільства. Наразі розслідування триває.
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"Такий ганебний випадок, на який відреагувало багато людей. Це був вчитель, який працює в нашій шкільній освіті, він постраждав. Я впевнений: усі ті, хто вчинив цю ганьбу, будуть покарані", — додав Терехов.
Нагадаємо, у ТЦК Харкова прокоментували бійку. Там зазначили, що конфлікт виник через провокації цивільного.
А нещодавно в Харкові відсторонили від виконання службових обов’язків начальника районного ТЦК після смерті 39-річного чоловіка.
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