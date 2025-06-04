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Працівник ТЦК побив вчителя — у Харкові відбувся суд

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Дата публікації: 4 червня 2025 14:58
У Харкові суд розглянув справу про побиття вчителя працівником ТЦК
Вчитель у суді. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відбулося судове засідання через побиття вчителя працівником територіального центру комплектування. Інцидент стався 11 травня під час перевірки документів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Судове засідання відбулося за фактом хуліганства (стаття 296 Кримінального кодексу України). Однак на нього не прийшли обвинувачений та його захисник. 

"Суд на місці ухвалив відкласти підготовче судове засідання на іншу дату", — наголосила суддя.

Відомо, що захисник обвинуваченого не зʼявився до зали суду, оскільки він наразі займається іншою справою.

Що передувало

Нагадаємо, у Харкові сталася бійка між працівником ТЦК та чоловіком призовного віку. У ТЦК зазначили, що це сталося через провокації цивільного.

Згодом на інцидент відреагував мер Харкова Ігор Терехов, який пообіцяв, що усі винні будуть покарані. Вчителю надається вся юридична допомога.

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Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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