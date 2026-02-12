Як сьогодні вимикають світло у Харкові — погодинні і аварійні відключення

Погодинні і аварійні вимкнення — що сьогодні зі світлом у Харкові
У Харкові в четвер, 12 лютого, ситуація з електроенергією залишається складною. В місті діють аварійні відключення й одночасно продовжують діяти графіки погодинних вимкнень світла.
Про це повідомили у Харківобленерго, передає Новини.LIVE.
Як виключають світло у Харкові сьогодні
За вказівкою НЕК "Укренерго" у місті було введено графіки погодинних відключень електроенергії. Вони діють таким чином:
- 1.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 1.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 2.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 2.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 3.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 3.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 4.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 4.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 5.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
- 5.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
- 6.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
- 6.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.
Крім того, протягом усієї доби діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Одночасно з графіками погодинних відключень у Харкові запровадили й аварійні вимкнення світла, аби стабілізувати ситуацію в енергомережі.
