Погодинні і аварійні вимкнення — що сьогодні зі світлом у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:09
Як сьогодні вимикають світло у Харкові — погодинні і аварійні відключення
Енергетики лагодять мережу. Фото: Facebook/Харківобленерго

У Харкові в четвер, 12 лютого, ситуація з електроенергією залишається складною. В місті діють аварійні відключення й одночасно продовжують діяти графіки погодинних вимкнень світла.

Про це повідомили у Харківобленерго, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як виключають світло у Харкові сьогодні

За вказівкою НЕК "Укренерго" у місті було введено графіки погодинних відключень електроенергії. Вони діють таким чином:

  • 1.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 1.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 2.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 2.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 3.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 3.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 4.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 4.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 5.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
  • 5.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
  • 6.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
  • 6.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.
Відключення світла у Харкові
Повідомлення Харківобленерго. Фото: скриншот

Крім того, протягом усієї доби діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Одночасно з графіками погодинних відключень у Харкові запровадили й аварійні вимкнення світла, аби стабілізувати ситуацію в енергомережі.

Відключення світла у Харкові
Відключення світла у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Харкова звернувся до Укренерго. Ігор Терехов наголосив, що відключення по 15–19 годин на добу — неприйнятні.

Також ми розповідали про те, чи має мерія Харкова стосунок до відключень світла. Експерт детально пояснив.

Харків електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
