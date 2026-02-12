Як сьогодні вимикають світло у Харкові — погодинні і аварійні відключення

Енергетики лагодять мережу. Фото: Facebook/Харківобленерго

У Харкові в четвер, 12 лютого, ситуація з електроенергією залишається складною. В місті діють аварійні відключення й одночасно продовжують діяти графіки погодинних вимкнень світла.

Про це повідомили у Харківобленерго, передає Новини.LIVE.

Як виключають світло у Харкові сьогодні

За вказівкою НЕК "Укренерго" у місті було введено графіки погодинних відключень електроенергії. Вони діють таким чином:

1.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

1.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

2.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

2.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

3.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

3.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

4.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

4.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

5.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;

5.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;

6.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;

6.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.

Повідомлення Харківобленерго. Фото: скриншот

Крім того, протягом усієї доби діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Одночасно з графіками погодинних відключень у Харкові запровадили й аварійні вимкнення світла, аби стабілізувати ситуацію в енергомережі.

Відключення світла у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Харкова звернувся до Укренерго. Ігор Терехов наголосив, що відключення по 15–19 годин на добу — неприйнятні.

Також ми розповідали про те, чи має мерія Харкова стосунок до відключень світла. Експерт детально пояснив.