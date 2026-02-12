Как сегодня выключают свет в Харькове — почасовые и аварийные отключения

Энергетики чинят сеть. Фото: Facebook/Харьковоблэнерго

В Харькове в четверг, 12 февраля, ситуация с электроэнергией остается сложной. В городе действуют аварийные отключения и одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго, передает Новини.LIVE.

Как выключают свет в Харькове сегодня

По указанию НЭК "Укрэнерго" в городе были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Они действуют следующим образом:

1.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

1.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

2.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

2.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;

3.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

3.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

4.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

4.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;

5.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;

5.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;

6.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;

6.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.

Сообщение Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Кроме того, в течение всех суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Одновременно с графиками почасовых отключений в Харькове ввели и аварийные отключения света, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосети.

Отключение света в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Харькова обратился к Укрэнерго. Игорь Терехов отметил, что отключения по 15-19 часов в сутки — неприемлемы.

Также мы рассказывали о том, имеет ли мэрия Харькова отношение к отключениям света. Эксперт подробно объяснил.

