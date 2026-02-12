Как сегодня выключают свет в Харькове — почасовые и аварийные отключения

Почасовые и аварийные отключения — что сегодня со светом в Харькове
В Харькове в четверг, 12 февраля, ситуация с электроэнергией остается сложной. В городе действуют аварийные отключения и одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщили в Харьковоблэнерго, передает Новини.LIVE.
Как выключают свет в Харькове сегодня
По указанию НЭК "Укрэнерго" в городе были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Они действуют следующим образом:
- 1.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 1.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 2.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 2.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
- 3.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 3.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 4.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 4.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
- 5.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
- 5.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
- 6.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
- 6.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.
Кроме того, в течение всех суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Одновременно с графиками почасовых отключений в Харькове ввели и аварийные отключения света, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосети.
