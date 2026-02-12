Видео
Главная Харьков Почасовые и аварийные отключения — что сегодня со светом в Харькове

Почасовые и аварийные отключения — что сегодня со светом в Харькове

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:09
Как сегодня выключают свет в Харькове — почасовые и аварийные отключения
Энергетики чинят сеть. Фото: Facebook/Харьковоблэнерго

В Харькове в четверг, 12 февраля, ситуация с электроэнергией остается сложной. В городе действуют аварийные отключения и одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как выключают свет в Харькове сегодня

По указанию НЭК "Укрэнерго" в городе были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Они действуют следующим образом:

  • 1.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 1.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 2.1 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 2.2 — 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00;
  • 3.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 3.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 4.1 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 4.2 — 02:30-09:30; 13:00-20:00;
  • 5.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
  • 5.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
  • 6.1 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30;
  • 6.2 — 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.
Відключення світла у Харкові
Сообщение Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Кроме того, в течение всех суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Одновременно с графиками почасовых отключений в Харькове ввели и аварийные отключения света, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосети.

Відключення світла у Харкові
Отключение света в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Харькова обратился к Укрэнерго. Игорь Терехов отметил, что отключения по 15-19 часов в сутки — неприемлемы.

Также мы рассказывали о том, имеет ли мэрия Харькова отношение к отключениям света. Эксперт подробно объяснил.

Харьков электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
