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Покинула маленьку доньку одну в квартирі — у Харкові судитимуть горе-матір

15 лютого 2024 18:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Покинула маленьку доньку одну в квартирі — у Харкові судитимуть горе-матір
Безлад в квартирі, де бросили дитину. Фото: Харківська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові жінка залишила свою доньку одну в квартирі на 12-му поверсі без їжі та води. Горе-матір судитимуть і їй загрожує позбавлення волі до двох років.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в четвер, 15 лютого.

Матір покинула свою доньку у квартирі без води та їжі

За даними розслідування, 19-річна жінка залишила без нагляду свою 2-річну доньку одну у квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі Харкова. 

Дитина пробула в квартирі три дні — з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

"Як стало відомо, "небайдужа" матір пішла "в гості" до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах", — йдеться в повідомленні.

Крім того, обвинувачена не врахувала, що Харків перебуває під постійним обстрілом росіян і дитині загрожувала небезпека.

Безлад в квартирі, де покинули дитину
Безлад в квартирі, де покинули дитину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Дівчинку знайшли сусіди, яких  через майже добу затоплювали з квартири горе-матері. Прийшовши до помешкання, люди почули, що дитина плаче і одразу викликали рятувальні служби.

Доньку жінки забрали родичі і наразі вона перебуває в повній безпеці.

"Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річної громадянки за фактом залишення в небезпеці дитини", — зазначили в прокуратурі.

Харків'янці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 6 лютого російська армія, здійснила артобстріл Куп'янської громади Харківської області. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру населеного пункту зазнала поранень місцева мешканка. 

Додамо, у Харкові прокурори викрили державного зрадника, який повідомляв росіянами дислокацію українських воїнів та розташування систем ППО. Наразі колаборант перебуває під вартою.

війна
Харків
діти
Україна
прокуратура
донька

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