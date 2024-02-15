Оставила маленькую дочь одну в квартире — в Харькове будут судить горе-мать

Беспорядок в квартире, где покинули ребенка. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове женщина оставила свою дочь одну в квартире на 12 этаже без еды и воды. Горе-матерь будут судить и ей грозит лишение свободы до двух лет.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 15 февраля.

Мать покинула свою дочь в квартире без воды и еды

По данным расследования, 19-летняя женщина оставила без присмотра свою 2-летнюю дочь одну в квартире на 12 этаже в Холодногорском районе Харькова.

Ребенок пробыл в квартире три дня — с 30 августа по 2 сентября 2023 года.

"Как стало известно, "неравнодушная" мать пошла "в гости" к своему любовнику. В это время ее маленькая дочь, которая с рождения имеет проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам, в антисанитарных и опасных условиях", — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемая не учла, что Харьков находится под постоянным обстрелом россиян и ребенку угрожала опасность.

Беспорядок в квартире, где бросили ребенка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Девочку нашли соседи, которых спустя почти сутки затапливали из квартиры горе-матери. Прийдя в дом, люди услышали, что ребенок плачет и сразу вызвали спасательные службы.

Дочь женщины забрали родственники и сейчас она находится в полной безопасности.

"Новобаварской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летней гражданки по факту оставления в опасности ребенка", — отметили в прокуратуре.

Харьковчанке грозит ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, 6 февраля российская армия, совершила артобстрел Купянской громады Харьковской области. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру населенного пункта получила ранения местная жительница.

Добавим, в Харькове прокуроры разоблачили государственного предателя, который сообщал россиянам дислокацию украинских воинов и расположение систем ПВО. В настоящее время коллаборант находится под стражей.