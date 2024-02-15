Оставила маленькую дочь одну в квартире — в Харькове будут судить горе-мать
В Харькове женщина оставила свою дочь одну в квартире на 12 этаже без еды и воды. Горе-матерь будут судить и ей грозит лишение свободы до двух лет.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 15 февраля.
Мать покинула свою дочь в квартире без воды и еды
По данным расследования, 19-летняя женщина оставила без присмотра свою 2-летнюю дочь одну в квартире на 12 этаже в Холодногорском районе Харькова.
Ребенок пробыл в квартире три дня — с 30 августа по 2 сентября 2023 года.
"Как стало известно, "неравнодушная" мать пошла "в гости" к своему любовнику. В это время ее маленькая дочь, которая с рождения имеет проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам, в антисанитарных и опасных условиях", — говорится в сообщении.
Кроме того, обвиняемая не учла, что Харьков находится под постоянным обстрелом россиян и ребенку угрожала опасность.
Девочку нашли соседи, которых спустя почти сутки затапливали из квартиры горе-матери. Прийдя в дом, люди услышали, что ребенок плачет и сразу вызвали спасательные службы.
Дочь женщины забрали родственники и сейчас она находится в полной безопасности.
"Новобаварской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летней гражданки по факту оставления в опасности ребенка", — отметили в прокуратуре.
Харьковчанке грозит ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, 6 февраля российская армия, совершила артобстрел Купянской громады Харьковской области. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру населенного пункта получила ранения местная жительница.
Добавим, в Харькове прокуроры разоблачили государственного предателя, который сообщал россиянам дислокацию украинских воинов и расположение систем ПВО. В настоящее время коллаборант находится под стражей.
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