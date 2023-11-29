Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который хотел живьем сжечь детей arrow

Полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который хотел живьем сжечь детей

29 ноября 2023 23:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который хотел живьем сжечь детей
Мужчина поджигает бензин. Скриншот с видео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей живьем. Инцидент произошел вчера в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

Подозреваемый пойдет за решетку

Правоохранители говорят: местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, из пластиковой бутылки облил бензином 5 подростков от 11 до 17 лет и поджег. Дети не получили повреждений.

Все необходимые вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Полиция Харьковщины сообщила о подозрении преступнику, который хотел сжечь детей заживо
Пост полиции Харьковской области. Источник: Telegram

"По данному факту следователем Красноградского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 УКУ "Покушение на умышленное убийство". В порядке статьи 208 УПК Украины подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, что об этом инциденте стало известно вчера, когда начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Болвинов выложил видео из камер наблюдения. Также недавно в области водитель совершил наезд на двух военнослужащих и скрылся с места происшествия. Полиция его уже арестовала.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме