Полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который хотел живьем сжечь детей

Мужчина поджигает бензин. Скриншот с видео

В Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей живьем. Инцидент произошел вчера в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Правоохранители говорят: местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, из пластиковой бутылки облил бензином 5 подростков от 11 до 17 лет и поджег. Дети не получили повреждений.

Все необходимые вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Пост полиции Харьковской области. Источник: Telegram

"По данному факту следователем Красноградского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 УКУ "Покушение на умышленное убийство". В порядке статьи 208 УПК Украины подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, что об этом инциденте стало известно вчера, когда начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Болвинов выложил видео из камер наблюдения. Также недавно в области водитель совершил наезд на двух военнослужащих и скрылся с места происшествия. Полиция его уже арестовала.