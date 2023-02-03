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Полиция Харьковщины призывает не поддаваться провокациям россиян

3 февраля 2023 18:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Полиция Харьковщины призывает не поддаваться провокациям россиян
В пабликах распространилась информация, что Купянск якобы "сдали россиянам"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С началом полномасштабного вторжения на территорию Украины россия усилила психологическое влияние на украинцев, используя их чрезвычайную активность в соцсетях.

Об этом пишет в своем Telegram-канале полиция Харьковской области.

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О провокациях со стороны РФ

Правоохранители предупреждают о провокациях врага на информационном фронте и рекомендуют пользоваться только официальными источниками для получения информации о реальном оперативном состоянии на территории области.

"Ежедневно мы наблюдаем их попытки посеять панику среди местного населения не только постоянными обстрелами территории, но и "вбросами" о сдаче того или иного населенного пункта, чтобы манипулировать общественным мнением и подорвать доверие граждан к власти и силам обороны", — пишет полиция Харьковщины.

Фейк о сдаче Купянска

Такая ситуация происходит сейчас на Харьковщине с несокрушимым городом Купянском. В пабликах распространилась информация, что город якобы "сдали россиянам". Правоохранители подчеркивают, что это абсолютно не соответствует действительности. Также добавляют, что наши Вооруженные силы, территориальная оборона, полиция, Нацгвардия надежно стоят на рубежах защиты Харьковщины и ежедневно укрепляют свои силы.

В Купянске достойно несет службу районный отдел полиции, выполняет в круглосуточном режиме важные задачи по охране общественного порядка, документирование преступлений оккупантов, оказывает помощь населению, патрулирует улицы города, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации.

"Мы не уступим врагу никаким миллиметром нашей родной земли и будем отстаивать мир и свободу при любых условиях!", — пишут правоохранители.

Полиция призывает граждан успокоиться, не поддаваться на провокации и избегать панических настроений.

Мы уже рассказывали, что в Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий.

А также писали, как армия россии обстреляла Купянск на Харьковщине. Там погиб 60-летний мужчина.

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