Полиция показала кадры жуткого ДТП на Харьковщине, в котором погибли шесть человек

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE

Вблизи Изюма, что в Харьковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, сегодня, 7 декабря. В результате аварии погибли шесть человек и еще пятеро травмированы.

Об этом сообщает Новини.LIVE Харьков.

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Жуткое ДТП на Харьковщине

Сегодня утром, 7 декабря, в Харьковской области произошло масштабное ДТП. В сети распространили видео с места событий, на котором видны немало разбитых авто и пострадавших. Возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля, среди которых легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате ужасной аварии погибли шесть человек и еще пятеро пострадали. Сообщается, что все травмированные были направлены в ближайшие больницы.

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в полиции Харьковщины уточнили, что авария с участием автомобиля Nissan Primastar, грузовика TATRA и Mitsubishi произошла на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района.

Добавим, на автодороге вблизи поселка Коротич в Харьковской области вечером 1 декабря произошло ДТП с участием автобуса с детьми. Водитель транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками.